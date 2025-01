Disfunção erétil (DE)

Os principais medicamentos para a DE são inibidores de fosfodiesterase (PDE) orais. Outros medicamentos incluem as prostaglandinas, que são injetadas no pênis ou inseridas na uretra. Inibidores de fosfodiesterase orais são usados ​​com muito mais frequência do que outros medicamentos porque são simples de usar e permitem espontaneidade na relação sexual. Medicamentos fitoterápicos sem receita médica são vendidos para DE, mas eles são geralmente ineficazes, contêm doses ocultas de inibidores de fosfodiesterase, ou ambos. Os inibidores de fosfodiesterase ocultos podem expor o homem a um medicamento com possíveis efeitos colaterais.

Os inibidores de fosfodiesterase orais (sildenafila, vardenafila, avanafila e tadalafila) aumentam o fluxo sanguíneo no pênis. Esses medicamentos funcionam da mesma forma, mas diferem em quanto tempo duram os efeitos, seus efeitos colaterais e suas interações com alimentos. O efeito da tadalafila dura mais tempo do que o de outros medicamentos (até 36 horas), o que alguns homens preferem.

A maioria dos inibidores de fosfodiesterase funciona melhor quando ingeridos com o estômago vazio e pelo menos 1 hora antes da relação sexual. Homens que tomam nitratos (com mais frequência a nitroglicerina para o tratamento da angina, mas também nitrato de amila recreativo ["estimulantes"]) não devem tomar inibidores de fosfodiesterase, porque a combinação pode causar queda da pressão arterial a níveis não seguros. Outros efeitos colaterais temporários dos inibidores de fosfodiesterase incluem rubor, visão anormal (incluindo percepção anormal de cores) e dor de cabeça. O priapismo (ereção prolongada) se desenvolve muito raramente e pode vir a exigir tratamento médico de emergência. Em casos raros, os homens relataram cegueira ou perda da audição depois de tomar inibidores de fosfodiesterase, mas não está claro se os inibidores de fosfodiesterase tenham sido a causa.

Alprostadil (a prostaglandina PGE1) em monoterapia ou combinado com papaverina e fentolamina pode ser injetado diretamente na lateral do pênis com uma agulha muito fina, o que provoca uma ereção adequada na maioria dos homens. É possível que um supositório de alprostadil seja inserido na uretra por meio de um aplicador tipo canudo. Estas terapias podem causar priapismo e dor peniana. Normalmente, o médico ensina o homem a aplicar o medicamento em si mesmo, durante uma consulta. Depois disso, muitos homens aplicam estes medicamentos em si mesmos em casa. É possível que um supositório de alprostadil seja combinado com um inibidor de fosfodiesterase oral em homens para os quais medicamentos orais não são eficazes.