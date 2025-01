Diminuição da libido em homens

A diminuição da libido é uma redução no impulso sexual.

As possíveis causas incluem fatores psicológicos (como depressão, ansiedade ou problemas de relacionamento), medicamentos e baixa concentração de testosterona no sangue (também conhecido como hipogonadismo).

Dependendo da causa, é possível que o médico sugira aconselhamento psicológico, receite um medicamento diferente ou recomende terapia de reposição de testosterona (TRT).

(consulte também Considerações gerais sobre função e disfunção sexual em homens).

O impulso sexual (libido) varia muito entre os homens e pode diminuir temporariamente por condições como a fadiga ou ansiedade. A libido também tende a diminuir gradualmente à medida que o homem envelhece. Uma libido persistentemente baixa pode causar sofrimento a um casal.

Ocasionalmente, a libido baixa pode ser um problema ao longo da vida resultante de experiências sexuais traumáticas na infância ou de supressão de pensamentos sexuais aprendida. No entanto, na maioria das vezes, a libido baixa se desenvolve depois de anos de desejo sexual normal. Fatores psicológicos, como depressão, ansiedade e problemas de relacionamento, são muitas vezes a causa.

A doença renal crônica também pode diminuir a libido, assim como os medicamentos (como aqueles usados ​​para tratar depressão, ansiedade ou câncer de próstata avançado) que diminuem os níveis de testosterona no sangue. A deficiência de testosterona (hipogonadismo) é muito comum em homens mais velhos.

Quando a libido diminui, os homens têm menos pensamentos e fantasias sexuais e menos interesse em sexo e eles mantêm relações sexuais com menos frequência. Mesmo a estimulação sexual por imagens, palavras ou toque podem falhar em causar interesse. Homens com libido baixa muitas vezes mantêm a capacidade para a função sexual e às vezes podem continuar a empenhar-se na atividade sexual para satisfazer sua parceira ou parceiro sexual.

Um exame de sangue consegue medir a concentração de testosterona no sangue. O diagnóstico de testosterona baixa (um quadro clínico denominado hipogonadismo) baseia-se tanto na descrição do homem de seus sintomas quanto no fato de que sua concentração de testosterona no sangue está baixa. É importante ressaltar que os níveis de testosterona devem ser medidos logo pela manhã, antes das 10h. O nível de testosterona é mais alto no início da manhã e diminui ao longo do dia. Portanto, se a testosterona for medida no final da manhã ou da tarde e for constatada baixa, é difícil determinar se isso se deve simplesmente à hora do dia ou à verdadeira deficiência de testosterona.