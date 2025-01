Considerações gerais sobre a função e disfunção sexual em homens

A função sexual normal é uma interação complexa envolvendo tanto a mente quanto o corpo. Os sistemas nervoso, circulatório e endócrino (hormonal) interagem com a mente para produzir uma resposta sexual. Uma interação delicada e equilibrada entre esses sistemas controla a resposta sexual masculina.

Desejo (também chamado de impulso sexual ou libido) é o desejo de se iniciar a atividade sexual. Pode ser desencadeado por pensamentos, palavras, imagens, cheiro ou toque. O desejo leva ao primeiro estágio do ciclo de resposta sexual, a excitação.

A excitação ou excitação sexual, é a etapa seguinte. Durante a excitação, o cérebro envia sinais nervosos pela medula espinhal para o pênis. As artérias que fornecem sangue para os tecidos eréteis (corpo cavernoso e corpo esponjoso) respondem a isso ao se abrirem amplamente (relaxamento e dilatação). As artérias dilatadas aumentam drasticamente o fluxo sanguíneo para essas áreas, que ficam cheias de sangue e se expandem. Essa expansão exerce uma pressão que comprime as veias que normalmente drenam o sangue do pênis, diminuindo o fluxo de sangue e, assim, elevando a pressão sanguínea dentro do pênis. Esta pressão elevada no pênis resulta em rigidez e ereção. Além disso, a tensão muscular aumenta no corpo todo.

No estágio do platô, a excitação e a tensão muscular são intensificadas.

Orgasmo é o pico ou clímax da excitação sexual. No orgasmo, a tensão muscular em todo o corpo aumenta ainda mais e os músculos pélvicos se contraem, o que é seguido pela ejaculação.

A ejaculação ocorre quando nervos estimulam as contrações musculares nos órgãos reprodutores masculinos: as vesículas seminais, a glândula da próstata, dutos do epidídimo e canal deferente. Essas contrações forçam o sêmen para a uretra. A contração dos músculos ao redor da uretra impulsiona ainda mais o sêmen para fora do pênis. O colo da bexiga também se contrai, impedindo que o sêmen volte para a bexiga.

Órgãos reprodutores masculinos

Embora a ejaculação e o orgasmo muitas vezes ocorram quase simultaneamente, são eventos separados. Raramente, a ejaculação pode ocorrer sem orgasmo. Além disso, o orgasmo pode ocorrer na ausência de ejaculação, especialmente antes da puberdade, ou como um efeito colateral de certos medicamentos (como antidepressivos) ou após uma cirurgia (por exemplo, como a retirada do cólon ou glândula da próstata). O orgasmo normalmente é altamente prazeroso.

Na fase de resolução, o corpo retorna a um estado de não excitação. Assim que a ejaculação ou o orgasmo ocorrem, as artérias penianas se contraem e o músculo liso do corpo cavernoso e corpo esponjoso se contrai, o que reduz a afluência sanguínea, aumenta a saída de sangue e faz com que o pênis fique flácido (detumescência). Após o orgasmo, não é possível ter ereção por um período (período refratário), geralmente de apenas 20 minutos ou menos em homens jovens, porém mais longos em homens mais velhos. O tempo entre as ereções geralmente aumenta à medida que os homens envelhecem.