A torção testicular é a torção de um testículo sobre o seu cordão espermático, de modo que ocorre um bloqueio do aporte de sangue ao testículo.

A torção testicular causa dor grave e súbita e, posteriormente, inchaço do testículo afetado.

É necessário um exame médico e, às vezes, ultrassonografia para fazer o diagnóstico da torção testicular.

O tratamento consiste em realizar a distorção do cordão espermático.

O que é torção testicular?

A torção testicular ocorre, geralmente, em rapazes com idades de 12 e 18 anos e, às vezes, ocorre durante a infância, mas pode ocorrer em qualquer idade. O desenvolvimento anômalo do cordão espermático ou da membrana que envolve o testículo possibilita o aparecimento da torção testicular. Com a torção, perde-se o testículo, geralmente entre seis e 12 horas após a interrupção do aporte de sangue, a menos que a torção seja tratada.

Sintomas da torção testicular Ocorre o desenvolvimento súbito de dor intensa no testículo. O inchaço ocorre logo depois. Pode parecer que a dor provenha do abdômen, e existe a possibilidade de surgirem náuseas e vômitos. Às vezes, ocorre febre. As pessoas afetadas podem necessitar urinar frequentemente. Ocasionalmente, a dor ocorre de forma intermitente, resolvendo-se espontaneamente, mas costuma reaparecer mais tarde.

Diagnóstico da torção testicular Avaliação médica

Ultrassonografia Os médicos podem diagnosticar a doença em função da descrição dos sintomas e pelo que detectarem durante o exame físico. Além disso, o médico pode usar o diagnóstico por imagem, geralmente uma ultrassonografia.