Fimose e parafimose

Na fimose, o prepúcio é apertado e não pode se retrair sobre a glande peniana (a extremidade do pênis em forma de cone). Esse quadro clínico é normal em recém-nascidos e meninos mais novos, geralmente remitindo sem tratamento perto dos 5 anos de idade. Em homens mais velhos, a fimose pode resultar de uma irritação prolongada ou inflamação recorrente da glande peniana e do prepúcio (balanopostite). O prepúcio apertado pode afetar a micção e a atividade sexual, e pode aumentar o risco de apresentar infecções do trato urinário.

Fimose Imagem DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

O tratamento habitual consiste em realizar uma circuncisão. Entretanto, nas crianças, às vezes a aplicação de uma pomada de corticosteroide duas ou três vezes por dia e o alongamento delicado periódico do prepúcio é eficaz e poupa a criança de uma circuncisão. O creme pode ser usado por até três meses.