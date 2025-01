Estenose uretral

Geralmente, ocorre uma diminuição na força do jato urinário ou um jato duplo quando há um leve estreitamento da uretra. Estreitamentos graves podem causar um bloqueio total do jato de urina. A pressão aumenta por trás da estenose e pode levar à formação de passagens desde a uretra até os tecidos circundantes (divertículos). Por diminuírem a frequência da micção ou o esvaziamento total da bexiga, as estenoses geralmente dão origem a infecções do trato urinário.