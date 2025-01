Epididimite e orquiepididimite Por Thomas Jefferson University Hospital Patrick J. Shenot , MD , Revisado/Corrigido: ago. 2023 VISUALIZAR A VERSÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE Fatos rápidos

Epididimite é a inflamação do epidídimo (o tubo espiralado no alto do testículo que fornece o espaço e o ambiente para o esperma amadurecer), e orquiepididimite é a inflamação do epidídimo e dos testículos.

Os homens podem apresentar inchaço, sensibilidade ao toque ou dor.

A epididimite e a orquiepididimite são diagnosticadas por exame físico, exame de urina e, às vezes, por ultrassonografia com Doppler.

O tratamento inclui antibióticos por via oral, repouso no leito, analgésicos e aplicação de bolsas de gelo sobre o escroto. A epididimite e a orquiepididimite são normalmente causadas por uma infecção bacteriana. A infecção pode ser consequência de cirurgia, da inserção de cateter na bexiga ou da disseminação de infecções de outra parte do trato urinário. Às vezes, a causa é uma infecção sexualmente transmissível. Causas raras incluem a infecção por determinados vírus ou fungos. Às vezes, não há infecção alguma. Nesses casos, os médicos acreditam que o epidídimo se torna inflamado pelo fluxo reverso de urina no epidídimo, talvez por causa de esforço (como quando os homens levantam algo muito pesado). Sintomas da epididimite e orquiepididimite Os sintomas da epididimite e da orquiepididimite incluem: Inchaço e sensibilidade ao toque na área afetada

Líquido ao redor dos testículos (hidrocele)

Febre (em algumas ocasiões) A dor pode se tornar constante e grave. Se a causa for uma infecção sexualmente transmissível, pode haver secreção. Raramente, forma-se um abscesso (acúmulo de pus) sob a forma de nódulo mole no escroto. Diagnóstico de epididimite e orquiepididimite Avaliação médica

Urinálise A epididimite e a orquiepididimite são diagnosticadas por meio de exame físico e exame de urina. Às vezes, é utilizada ultrassonografia com Doppler para avaliar o fluxo sanguíneo nos testículos. Se uma infecção sexualmente transmissível for a causa suspeita, o médico pode realizar um swab uretral para verificar se há gonorreia e clamídia. Tratamento da epididimite e orquiepididimite Antibióticos

Medidas para aliviar a dor A epididimite e a orquiepididimite são normalmente tratadas com antibióticos por via oral, analgésicos e aplicação de bolsas de gelo sobre o escroto. A imobilização do escroto por meio de suporte atlético diminui a dor provocada por pequenas protuberâncias recorrentes. Os abscessos requerem geralmente drenagem cirúrgica.