Vitamina E e/ou para-aminobenzoato de potássio

Injeções para reduzir o tecido cicatricial

Tratamentos com ultrassom

Dispositivos de tração externa (para endireitar o pênis)

Uma curvatura menor que não afete a função sexual não requer tratamento. A doença de Peyronie pode desaparecer no espaço de vários meses, sem tratamento.

A vitamina E, que pode ajudar com a cicatrização da ferida e a diminuir a cicatriz, pode ser tomada por via oral. O para-aminobenzoato de potássio também pode ser administrado por via oral, mas às vezes causa dor de estômago ou problemas digestivos e requer tomar muitas pílulas ao dia.

Corticosteroides, verapamil ou colagenase de Clostridium histolyticum (colagenase) podem ser injetados no tecido cicatricial para desintegrá-lo e, assim, diminuir a inflamação e reduzir a formação de tecido cicatricial.

Os tratamentos com ultrassonografia podem estimular o fluxo sanguíneo, o que pode prevenir a formação de cicatrizes mais acentuadas.

A radioterapia pode diminuir a dor, mas geralmente agrava os danos ao tecido.

A cirurgia não é indicada a menos que tenha ocorrido a progressão da doença e a curvatura do pênis tenha se acentuado de tal forma que impeça as relações sexuais. A cirurgia de plicatura peniana usa suturas sob a pele para apertar ou encurtar o lado oposto do pênis, resultando em estiramento parcial ou completo. A cirurgia para remover o tecido cicatricial encurta o pênis e pode piorar a doença ou resultar em disfunção erétil, mas pode ser usada se a curvatura for grave em pacientes com ereções fortes. Em pacientes com disfunção erétil na avaliação inicial, uma prótese peniana pode ser implantada para tratar simultaneamente a disfunção erétil e endireitar o pênis.

Às vezes, o médico recomenda o uso de um dispositivo que estica o pênis (chamado tração externa) para endireitá-lo.