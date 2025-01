Anomalias da pele que afetam o pênis

Câncer de pele local (in situ) do pênis

Os tipos de câncer de pele local do pênis podem incluir

Eritroplasia de Queyrat

Doença de Bowen do pênis

papulose bowenoide

Adenocarcinoma

Doença mamilar de Paget

A eritroplasia de Queyrat e a Doença de Bowen do pênis compreendem áreas bem definidas de pigmentação avermelhada e aveludada na glande (eritroplasia de Queyrat) ou áreas branco-acinzentadas e espessadas na haste (doença de Bowen), ocorrendo principalmente em homens não circuncisados. A eritroplasia de Queyrat é um carcinoma espinocelular in situ (câncer superficial da pele) da glande peniana ou do prepúcio; a doença de Bowen do pênis é um carcinoma espinocelular in situ da pele do eixo peniano.

A papulose bowenoide inclui elevações (pápulas) menores e frequentemente múltiplas no eixo do pênis. Ela frequentemente se desenvolve em pessoas infectadas pelo papilomavírus humano.

A doença mamilar de Paget (que não deve ser confundida com a Doença de Paget do osso) é uma forma de câncer rara que pode ocorrer em outros lugares além da mama, incluindo o pênis.

O médico remove uma amostra de tecido para exame (biopsia) para determinar o tipo de câncer e garantir que o câncer não se disseminou além da pele.

Creme de fluoruracila, procedimento cirúrgico ou terapia com laser podem ser usados para remover o câncer. Os homens afetados devem ser monitorados regularmente quanto à presença de recorrência ou disseminação, pois essas lesões podem se tornar cânceres mais invasivos.