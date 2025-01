Hiperplasia prostática benigna (HPB)

Outros problemas podem se desenvolver devido a uma próstata aumentada, mas esses problemas afetam apenas um pequeno número de homens com HPB. A obstrução do fluxo da urina com a retenção de um pouco de urina na bexiga pode aumentar a pressão na bexiga e limitar o fluxo de urina a partir dos rins, intensificando o esforço dos rins. Esta pressão aumentada pode impedir a função renal, embora o efeito normalmente seja temporário se a obstrução for aliviada logo.

Se a obstrução for prolongada, a bexiga pode esticar demais, causando incontinência por transbordamento. À medida que a bexiga se estica, as pequenas veias da bexiga e da uretra também se esticam. Às vezes, estas veias se rompem quando os homens fazem força para urinar, fazendo com que sangue entre na urina.

O fluxo de urina para fora da bexiga pode ser obstruído (retenção urinária) completamente, tornando impossível a micção e, geralmente, levando a uma sensação de inchaço e dores intensas no abdômen inferior. No entanto, ocasionalmente, é possível ocorrer retenção urinária com poucos ou até mesmo nenhum sintoma até que a retenção fique muito grave. A retenção urinária pode ser desencadeada pelas seguintes condições:

Imobilidade (por exemplo, quando colocado em repouso na cama)

Estar exposto ao frio

Adiar a micção por muito tempo

Uso de determinados anestésicos, álcool, anfetaminas, cocaína, opioides ou medicamentos com efeitos anticolinérgicos (veja a barra lateral Anticolinérgicos: o que isso significa?) como anti-histamínicos, descongestionantes e alguns antidepressivos