Os abscessos prostáticos são acúmulos de pus que se desenvolvem em decorrência de uma prostatite bacteriana aguda.

Os abscessos prostáticos são causados por bactérias.

Os homens que apresentam sintomas que sugerem a possibilidade de abscesso prostático realizam ultrassonografia e, possivelmente, cistoscopia para confirmar o diagnóstico.

Os tratamentos comuns incluem antibioticoterapia e drenagem do pus dos abscessos.

A próstata é uma glândula masculina localizada imediatamente abaixo da bexiga e que envolve a uretra. A glândula, juntamente com as vesículas seminais adjacentes, produz uma boa parte do líquido que compõe o ejaculado do homem (sêmen).

Órgãos reprodutores masculinos

Sintomas do abscesso de próstata Os sintomas comuns incluem: Micção mais frequente

Micção dolorosa ou difícil

Dificuldade para esvaziar a bexiga (retenção urinária).

Dor na área entre o escroto e o ânus Outros sintomas menos comuns incluem dor no escroto decorrente de epididimite (inflamação do tubo pequeno e enrolado que armazena e carrega o sêmen), sangue na urina e secreção purulenta da uretra. Às vezes há febre. O exame retal realizado por um médico pode ser doloroso. Normalmente a próstata está aumentada.

Diagnóstico do abscesso de próstata Ultrassonografia da próstata

Possivelmente cistoscopia Com frequência, os médicos suspeitam da presença de abscesso prostático quando o homem apresenta dor persistente na área entre o escroto e o ânus (períneo). Infecções do trato urinário (ITUs) persistentes ou recorrentes apesar de haver tratamento também podem levantar suspeita. Os homens com estes sintomas devem realizar uma ultrassonografia da próstata e possivelmente uma cistoscopia. Contudo, muitos abscessos são descobertos por acaso durante cirurgia da próstata ou endoscopia do trato urinário (cistoscopia). Embora seja comum encontrar pus e bactérias na urina de homens com abscesso prostático, às vezes não há pus ou bactérias na urina de alguns homens.