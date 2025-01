Puberdade em meninos

A puberdade é a etapa durante a qual a pessoa alcança sua capacidade reprodutora total e desenvolve as características adultas próprias daquele sexo. Em meninos, a puberdade ocorre, geralmente, entre 10 e 14 anos. No entanto, é perfeitamente normal que possa ter início aos nove anos ou que se prolongue até os 16.

Na puberdade, os testículos aumentam a produção de testosterona.

A testosterona faz com que os órgãos reprodutores amadureçam, os músculos e os ossos cresçam, apareçam pelos faciais e pubianos e a voz engrosse.

O hipotálamo e a hipófise, que se localizam no cérebro, dão início à puberdade. O hipotálamo secreta o hormônio liberador de hormônio luteinizante, que estimula a glândula hipófise para secretar o hormônio luteinizante e o hormônio folículo-estimulante. O hormônio luteinizante faz com que os testículos produzam testosterona. O hormônio folículo-estimulante (mais testosterona) faz com que os testículos produzam o esperma. A testosterona é responsável pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias do desenvolvimento masculino (incluindo características que não fazem parte do sistema reprodutor, como o crescimento do pelo facial e a mudança na voz).

O desenvolvimento sexual ocorre de acordo com uma sequência definida:

Aumento do tamanho do escroto e dos testículos

Alongamento do pênis (ao redor dos 11½ a 13 anos de idade)

Aumento das vesículas seminais e da glândula da próstata

Crescimento de pelos pubianos

Crescimento de pelos na face e nas axilas (aproximadamente dois anos depois que o crescimento de pelos pubianos tem início)

A ejaculação torna-se possível (geralmente em meados da adolescência, entre os 12½ a 14 anos de idade)

A fertilidade não é alcançada até mais tarde na adolescência. O aumento das mamas (ginecomastia) de um ou ambos os lados pode ocorrer em meninos adolescentes jovens e geralmente desaparece depois de um ano.