Vacinações na infância

Nos Estados Unidos, a vacinação infantil segue um cronograma recomendado pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), que começa com a vacina contra a hepatite B administrada no berçário do hospital e continua durante toda a infância:

Os pais devem tentar vacinar seus filhos de acordo com o cronograma. Um atraso significativo na vacinação coloca crianças em risco de terem doenças graves que poderiam ter sido evitadas pelas vacinas. Se as crianças não tomar uma dose de vacina, os pais devem conversar com seu médico para atualizar o cronograma. Deixar de tomar uma dose não significa que a criança precisa reiniciar a série de injeções desde o começo. O cronograma a seguir é usado para recuperar o atraso com as vacinações:

A vacinação não precisa ser adiada se a criança tiver uma febre leve causada por uma infecção leve, como um resfriado comum.

Algumas vacinas são recomendadas apenas em circunstâncias especiais como, por exemplo, somente quando as crianças têm um maior risco de contrair a doença prevenida pela vacina.

Mais de uma vacina pode ser aplicada durante uma consulta com o médico, e diversas vacinas são com frequência combinadas em uma única injeção. Por exemplo, existe uma vacina que combina as vacinas contra a coqueluche, a difteria, o tétano, a poliomielite e Haemophilus influenzae tipo b em uma única injeção. A vacina combinada simplesmente reduz o número de injeções necessárias sem reduzir a segurança ou a efetividade das vacinas. (Consulte também CDC: Várias vacinas tomadas simultaneamente.)