Erupções cutâneas em crianças

A assadura é uma erupção cutânea de coloração vermelho vivo que costuma se desenvolver quando a pele do bebê entra em contato com uma fralda que está suja com urina, fezes ou ambos. A umidade na pele do bebê causa irritação. Geralmente, as áreas da pele que tocam a fralda são as mais afetadas.

Erupção cutânea das fraldas causada por irritação. Esta foto mostra a pele irritada de um bebê. A irritação ocorre devido ao contato da pele do bebê com uma fralda suja de urina e fezes.

A erupção devido à fralda também pode ser causada por uma infecção com o fungo Candida, que muitas vezes causa erupção de cor vermelha nas pregas da pele com pequenos pontos vermelhos. Com menor frequência, a assadura é causada por bactérias.

Erupção cutânea das fraldas causada por cândida. Esta fotografia mostra uma erupção cutânea causada pela levedura Candida.

Os bebês que são amamentados tendem a ter menos assaduras, porque as fezes contêm menos enzimas e outras substâncias que podem irritar a pele.

A assadura nem sempre incomoda a criança. Ela pode ser prevenida ou minimizada utilizando-se fraldas com gel absorvente, evitando-se calças elásticas ou calças que retenham a umidade e com a troca frequente das fraldas sujas.

O principal tratamento para a assadura é a troca frequente da fralda na criança. A pele da criança deve ser lavada delicadamente com sabão suave e água. Muitas vezes, a erupção desaparece apenas com essas medidas. Pode ser útil utilizar hidratantes e uma pomada que cria uma barreira entre a pele da criança e a fralda, como zinco, vaselina ou uma pomada com vitaminas A e D. Pode ser necessário um creme antimicótico se o médico diagnosticar infecção por Candida. Creme antibiótico pode ser usado caso a erupção seja causada por bactérias.