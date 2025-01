Ansiedade de separação e ansiedade perante estranhos

A ansiedade de separação é um estágio do desenvolvimento normal. Durante esse estágio, as crianças ficam ansiosas quando são separadas dos seus pais ou cuidadores primários. A ansiedade de separação normalmente começa quando as crianças têm cerca de oito meses de idade e se torna mais intensa quando as crianças têm dez a dezoito meses de idade. Quando separadas dos seus pais ou cuidadores, especialmente quando longe de casa, elas se sentem ameaçadas e inseguras. Elas procuram seus pais e cuidadores para obter segurança e reconforto. As crianças dessa idade que choram quando seus pais ou cuidadores saem da sua vista não são “mimadas”. Em vez disso, o choro indica que as crianças desenvolveram um senso de apego aos seus pais ou cuidadores. O choro nessa situação é uma reação positiva.

Os pais e cuidadores podem tentar brincar de “cadê-achou” com crianças dessa idade para assegurá-las de que uma coisa ficar fora de vista não significa que ela se foi para sempre.

A ansiedade de separação continua até as crianças terem cerca de 24 meses de idade. Nessa idade, as crianças aprenderam o conceito de permanência dos objetos e desenvolveram a confiança. A permanência dos objetos é o conhecimento de que algo (como os pais) continua a existir mesmo quando não pode ser visto ou ouvido. A ansiedade de separação se resolve porque as crianças aprendem que seus pais ou cuidadores ainda existem mesmo quando não podem ser vistos. As crianças aprendem a confiar que seus pais ou cuidadores acabarão retornando.

Em geral, a ansiedade de separação não é motivo de preocupação e não exige avaliação médica.

A ansiedade de separação difere do transtorno de ansiedade de separação, que ocorre em crianças mais velhas. As crianças com esse distúrbio normalmente se recusam a ir à escola ou à pré-escola. Quando grave, a o transtorno de ansiedade de separação pode interferir no desenvolvimento normal da criança.

Os pais não devem limitar ou desistir das suas atividades independentes em resposta à ansiedade de separação de uma criança. Fazer isso poderia interferir com o amadurecimento e o desenvolvimento da criança.

Quando os pais estão se preparando para sair ou deixar a criança em uma creche, podem tentar o seguinte:

Certificar-se de que qualquer cuidador eventual seja familiar à criança

Incentivar a pessoa que cuidará da criança a distraí-la com brinquedos, um jogo ou outra atividade enquanto os pais saem

Limitar sua resposta ao choro da criança antes de sair

Permanecer calmos e reconfortadores

Estabelecer rotinas para os momentos de separação para diminuir a ansiedade da criança

Alimentar a criança e deixá-la tirar uma soneca antes de sair (porque a ansiedade de separação pode ser pior quando a criança está com fome ou cansada)

Caso a criança chore quando um dos pais vai para outro aposento da casa, o pai deve chamar o nome da criança do outro quarto em vez de imediatamente retornar ao quarto para reconfortar a criança. Essa resposta ensina a criança que seus pais ainda estão presentes, embora ela não consiga vê-los.

A ansiedade de separação que dura além dos dois anos pode ser ou não um problema dependendo do grau de interferência no desenvolvimento da criança. A maioria das crianças, por exemplo, sente algum medo quando começa a pré-escola ou o jardim de infância. Caso elas consigam participar do programa e seu medo diminua com o tempo, esse medo não é considerado ansiedade de separação. Contudo, a ansiedade de separação que impede que uma criança frequente a escola ou a pré-escola ou que ela brinque normalmente com seus colegas pode ser um sinal de transtorno de ansiedade de separação. Em tais casos, as crianças devem ser avaliadas por um médico.