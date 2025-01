As crianças que sofrem bullying podem contar aos familiares ou amigos, mas muitas vezes ficam muito constrangidas e assustadas para contar aos professores ou outros adultos em posição de autoridade (como treinadores). Os professores permanecem com frequência ignorantes de que o assédio está ocorrendo. As vítimas de bullying podem se recusar a ir à escola, parecer tristes ou retraídas ou tornar-se temperamentais. Elas também correm o risco de sofrer lesões autoinfligidas, baixa autoestima e ansiedade. Em muitos casos, as próprias vítimas de bullying acabam se tornando praticantes do bullying.

As crianças que sofrem bullying precisam ser tranquilizadas e informadas que bullying é sempre inaceitável. Elas podem responder ao praticante do bullying ao

Contar a um adulto

Afastar-se da situação

Mudar suas rotinas para evitar o praticante do bullying

Procurar aconselhamento

Por motivos de segurança, a vítima de bullying não deve confrontar o praticante do bullying diretamente. As crianças devem ser ensinadas a ignorar e a não se sentirem incomodadas pelo praticante do bullying, o que reduz a satisfação do praticante do bullying e acaba diminuindo o bullying. Elogiar a coragem da vítima por ter delatado o praticante do bullying pode ajudar a reconstruir sua autoestima.

Se o bullying ocorrer na escola, os pais devem informar os funcionários da escola. Os pais da criança que sofre bullying podem ou não se sentir confortáveis em informar os pais do praticante do bullying, mas devem evitar confrontos, que podem ser contraproducentes fazendo com que os pais do praticante do bullying fiquem na defensiva. As vítimas podem temer que contar aos pais do praticante do bullying possa piorar o bullying, mas isso frequentemente cessa o bullying, especialmente se a discussão for positiva e não acusatória e se concentrar no comportamento prejudicial.

Os pais do praticante do bullying devem deixar claro para a criança que o bullying é inaceitável. Os pais devem, igualmente, insistir que o praticante do bullying se desculpe e corrija seu comportamento perante a vítima. Fazer isso pode ajudar o praticante do bullying a distinguir o certo do errado, tornar o praticante de bullying mais sensível às outras crianças e fazer os outros verem o praticante do bullying de maneira mais empática. Os pais do praticante do bullying devem vigiar seu filho de perto para garantir que o bullying de fato parou.

Aconselhamento é recomendável tanto para a criança que sofreu bullying como para a criança que está praticando o bullying. Os praticantes do bullying estão com frequência expressando suas necessidades não atendidas ou tomando como modelo o comportamento agressivo de um pai/mãe ou irmão/irmã.

O bullying não deve ser ignorado. A coisa mais importante que um pai/mãe, professor ou outro adulto pode fazer quando observar o bullying é lidar com ele imediatamente. A melhor maneira de intervir depende da idade das crianças e da natureza do bullying, bem como do relacionamento do adulto com as crianças. Contudo, seja lidando com crianças pequenas ou alunos do ensino médio, a intervenção por um adulto é necessária independentemente do tipo de bullying.