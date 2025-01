A maioria das crianças que se encontra em lares temporários vem de famílias que têm dificuldade em oferecer um ambiente familiar seguro, afetuoso e amável. Elas vêm de famílias que com frequência são pobres, com mãe ou pai solteiro e com baixo nível de educação e que tem problemas com abuso de substâncias ou um quadro mental não tratado. O ciclo de vida do lar é caótico e as necessidades médicas e odontológicas com frequência não são atendidas.

A maioria das crianças em adoção temporária é colocada lá por uma agência de serviço social porque a criança sofreu abuso, foi negligenciada ou ambos. A maioria dos outros são adolescentes colocados nesses centros pelo sistema judicial juvenil. Pouquíssimas crianças são colocadas voluntariamente pelos seus pais. Muitas das crianças que poderiam ser colocadas em lares adotivos temporários são ao invés colocadas para morar com familiares ou amigos, o que é chamado de “cuidados de parentes”, que geralmente não são supervisionados pelas agências de serviço social. Adolescentes podem morar em lares coletivos ou instalações de tratamento residencial.

Retirá-las da sua família é muito doloroso para as crianças. Na situação de adoção temporária, as crianças podem receber visitas frequentes dos seus familiares ou apenas visitas limitadas vigiadas.

As crianças em situação de adoção temporária com frequência deixam para trás sua vizinhança, sua comunidade, sua escola e a maior parte dos seus pertences. Muitas crianças e adolescentes em situação de adoção temporária sentem ansiedade, incerteza e incapacidade de controlar sua vida. Muitas sentem raiva, rejeição e dor pela separação ou desenvolvem um profundo sentimento de perda. Algumas se sentem culpadas, acreditando que causaram a desarticulação da sua família biológica. As outras crianças muitas vezes provocam as crianças que estão em situação de adoção temporária, reforçando a percepção de estas serem de alguma maneira diferentes ou indignas.

As crianças em situação de adoção temporária desenvolvem mais doenças crônicas e problemas comportamentais, emocionais e de desenvolvimento do que as outras crianças. Elas também têm menos probabilidade de receber assistência médica ou odontológica adequada para seus problemas. No entanto, a maioria das crianças em adoção temporária se adapta bem, desde que a família de acolhimento seja estável e tenha habilidade para atender as necessidades emocionais da criança. Muitas crianças em adoção temporária recebem aconselhamento.

Mais da metade das crianças em adoção temporária retornam para suas famílias biológicas. Algumas crianças em adoção temporária acabam sendo adotadas, em geral pela família que as acolheu em situação temporária. Outras crianças retornam para um familiar ou atingem uma idade superior à máxima para a adoção temporária. Um pequeno número de crianças é posteriormente transferido para outra agência de adoção temporária se houve problemas com a família que acolheu a criança ou se a família de adoção temporária estiver se mudando para outro local. Tragicamente, alguns jovens em adoção temporária acabam atingindo a idade máxima permitida no sistema sem um sentimento de pertença a nenhuma família.