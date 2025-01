As crianças podem ser adotadas por meio de adoção independente ou particular, ou seja, uma agência pública não está envolvida no processo de adoção. Nestes tipos de adoção, os pais biológicos podem usar uma agência de adoção particular para colocar um recém-nascido sob os cuidados de uma família adotiva. Com frequência, a família adotiva paga milhares de dólares para a agência privada por serviços jurídicos e assistência médica para os pais biológicos. Algumas vezes, um advogado particular é quem cuida do processo, em vez de uma agência.

Outro tipo de adoção particular pode ocorrer quando uma mãe/pai solteiro se casa ou se compromete com o parceiro. Uma pessoa que se casa com alguém que tem filhos não se torna automaticamente o pai/mãe daquela criança. Uma criança que não tenha o pai biológico ou a mãe biológica pode ser adotada pelo novo cônjuge ou parceiro.