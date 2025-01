Se a placenta encolher o suficiente, ela pode não fornecer oxigênio suficiente ao feto, principalmente durante o trabalho de parto (consulte Asfixia no parto). A falta de uma quantidade adequada de oxigênio pode causar angústia fetal (sinais de que o feto não está bem) e, em casos extremos, pode provocar lesões no cérebro e em outros órgãos.

A angústia fetal pode fazer com que feto evacue mecônio (as fezes fetais) no líquido amniótico. A angústia pode fazer com que o feto reflexivamente respire de maneira ofegante e, com isso, inale o líquido amniótico que contém mecônio para dentro dos pulmões antes de nascer. Como resultado, o recém-nascido pode ter dificuldade em respirar após o parto (síndrome de aspiração de mecônio).

Se a gestação continuar significativamente além do termo, o feto pode falecer.

Após o parto, recém-nascidos pós-termo tendem a desenvolver níveis baixos de açúcar (glicose) no sangue (hipoglicemia), por terem esgotado seu estoque de gordura armazenada e carboidratos ou porque têm níveis elevados de insulina. Se o feto tiver sido exposto a níveis de glicose elevados porque o diabetes da mãe foi mal controlado durante a gravidez, geralmente o feto terá níveis elevados de insulina. Na hora do parto, o fornecimento de glicose à placenta é abruptamente interrompido e os níveis elevados de insulina podem causar uma queda rápida do nível de açúcar no sangue do bebê, resultando em hipoglicemia.