Recém-nascidos grandes para a idade gestacional (GIG)

Um recém-nascido grande pode ser um bebê saudável que simplesmente é grande, porque seus pais são grandes. Contudo, às vezes, determinados problemas na mãe fazem com que o bebê seja grande para a idade gestacional.

A causa mais comum de recém-nascidos GIG é

Outros fatores de risco para recém-nascidos GIG incluem

Obesidade materna

Ter tidos outros bebês GIG

Anomalias genéticas ou síndromes (por exemplo, a síndrome de Beckwith-Wiedemann ou a síndrome de Sotos)

Ganho de peso excessivo durante a gestação (o feto recebe mais calorias conforme o peso da mãe aumenta)

A razão para o crescimento excessivo do feto varia, mas é principalmente causada por uma abundância de nutrientes juntamente com hormônios no feto que estimulam o crescimento. Em gestantes com diabetes mal controlada, uma grande quantidade de açúcar (glicose) atravessa a placenta (o órgão que proporciona nutrição ao feto), o que resulta em níveis elevados de glicose no sangue do feto. A presença de níveis de glicose elevados desencadeia um aumento da liberação do hormônio insulina pelo pâncreas do feto. O aumento do nível de insulina provoca uma aceleração do crescimento do feto e inclusive de quase todos os órgãos com exceção do cérebro, que cresce normalmente.