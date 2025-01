Marcas congênitas comuns e pequenas marcas em recém-nascidos

University of Pittsburgh, School of Medicine

Há diversas marcas da pele que são consideradas normais em recém-nascidos.

Hematomas ou marcas podem ocorrer na face e no couro cabeludo do recém-nascido e podem ser causados pela pressão de passagem através do canal vaginal e/ou pelo uso de fórceps ou de um dispositivo extrator a vácuo. Hematomas nas pernas e pés podem ocorrer após partos pélvicos. Geralmente, os hematomas melhoram em alguns dias.

Marcas de cor rosa causadas por capilares dilatados sob a pele podem ocorrer na testa e logo acima do nariz, nas pálpebras superiores ou na parte de trás do pescoço (as chamadas bicadas de cegonha). Esse tipo de marca congênita desaparece à medida que o bebê cresce, mas às vezes permanece como uma marca desbotada que fica mais clara quando o bebê fica excitado ou irritado.

Mília são pequenos cistos branco‑perolados comuns e normalmente se encontram no nariz e nas bochechas. Eles são causados por entupimento de glândulas sudoríparas. Diminuem de tamanho e desaparecem em algumas semanas.

Mília Ocultar detalhes Esta fotografia mostra cistos pequenos, de coloração creme, comumente observados na face de recém-nascidos. SCIENCE PHOTO LIBRARY

Cistos brancos ou amarelados às vezes são encontrados na gengiva ou no centro do céu da boca (denominados pérolas de Epstein). Eles não precisam de tratamento. Esses cistos desaparecem no prazo de uma a duas semanas.

Manchas planas azuladas ou acinzentadas (anteriormente chamadas manchas mongólicas) podem ocorrer na região lombar ou nas nádegas. Elas podem ser confundidas com hematomas. Elas ocorrem mais comumente em recém-nascidos com ascendência da África, América Latina ou Ásia. Elas tendem a ficar menos evidentes com a idade e não necessitam de tratamento.

Hemangiomas da infância (hemangiomas tipo morango) são marcas de nascença comuns. Eles fazem com que a pele fique com uma coloração vermelho-vivo ou azulada e podem ocorrer em qualquer local na pele, mas normalmente surgem na cabeça e no pescoço. Os hemangiomas da infância surgem pouco depois do nascimento e tendem a crescer rapidamente durante o primeiro ano de vida. O hemangioma começa a encolher e ficar com uma cor mais fraca depois de 12 a 18 meses, de modo que, quando a criança alcança a idade escolar, a maioria não é mais visível. A maioria dos hemangiomas não precisa de tratamento; porém, dependendo do tamanho e localização, às vezes, eles são tratados com terapia a laser ou com um medicamento, como propranolol.

Hemangioma capilar na pálpebra Ocultar detalhes Hemangiomas capilares, que são não cancerosos (benignos), podem surgir perto do olho ou pálpebra e podem causar o olho preguiçoso (ambliopia). Esses problemas devem ser avaliados por um oftalmologista. © Springer Science+Business Media

Hemangiomas de morango Imagem Fotografia cedida por cortesia de Dr.ª Karen McKoy.

As manchas cor vinho-do-porto são marcas de nascença planas de coloração rosada, avermelhada ou arroxeada. Elas são causadas por vasos sanguíneos que não se formaram corretamente. As manchas cor vinho-do-porto podem ser pequenas ou cobrir grandes superfícies do corpo. As manchas cor vinho-do-porto em si são inofensivas, mas algumas podem ocorrer em um distúrbio neurocutâneo sério denominado síndrome de Sturge-Weber. As manchas na pele são permanentes. A terapia a laser pode ser utilizada para tratar algumas manchas cor vinho-do-porto.