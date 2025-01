Problemas físicos em adolescentes

Embora adolescentes sejam suscetíveis aos mesmos tipos de doenças que afetam crianças mais jovens, em geral, eles são um grupo saudável. Os adolescentes devem continuar a receber vacinações de acordo com o cronograma recomendado.

A acne é extremamente comum e deve ser tratada para minimizar seu impacto sobre a autoestima.

Lesões são muito comuns entre os adolescentes e as lesões relacionadas a esportes e acidentes com veículos motores são as mais frequentes. Concussões ou danos cerebrais causados por traumatismo craniano são comuns, sobretudo em atletas (consulte também Concussão relacionada a esportes). Adolescentes que sofrem um traumatismo craniano devem ser avaliados por um profissional especializado na avaliação e tratamento deste tipo de lesão. Após uma concussão, é necessário dar tempo ao adolescente para que ele se recupere antes de retornar às atividades normais, incluindo a utilização de aparelhos eletrônicos, trabalho escolar e atividade esportiva. O reinício dessas atividades deve ser supervisionado por um adulto com conhecimentos.

Os acidentes com veículos motores, outras lesões não intencionais, homicídio e suicídio são as quatro principais causas de morte entre os adolescentes.

Os distúrbios que são comuns entre todos os adolescentes incluem:

Os distúrbios que são comuns entre meninas adolescentes incluem:

Muitas adolescentes não utilizam métodos contraceptivos eficazes rotineiramente e algumas adolescentes engravidam.

Cerca de 1 em 4 adolescentes vive com um quadro clínico crônico, como asma, diabetes ou doença intestinal inflamatória. Embora não sejam comuns, canceres, como leucemia, linfoma, câncer nos ossos e tumores cerebrais, também podem ocorrer.

Crianças que têm muitos sintomas diferentes que não são evidentemente o resultado de um distúrbio específico normalmente são também avaliadas quanto à presença de problemas psicossociais.

