Problemas escolares em adolescentes

Tratamento de problemas específicos

Alterações no ambiente de aprendizado

Apoio e encorajamento gerais

Problemas específicos são tratados como necessário, e apoio e encorajamento gerais são fornecidos. Mudanças no ambiente de aprendizado também podem ser de grande ajuda para adolescentes com dificuldades.

A Lei federal sobre educação para indivíduos com deficiências (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) dos EUA exige que as escolas avaliem e ofereçam os serviços adequados aos alunos com dificuldades de aprendizagem e a outros alunos que não estejam alcançando o seu potencial acadêmico, por meio de planos pedagógicos individualizados.