Problemas de comportamento em adolescentes

A adolescência é uma época de desenvolvimento da independência. Normalmente, adolescentes exercem sua independência questionando ou desafiando e, por vezes, quebrando regras. Pais e médicos precisam distinguir entre erros de julgamento ocasionais, que são típicos e esperados para esta faixa etária, de um padrão de comportamento impróprio que exija intervenção profissional. A gravidade e a frequência das infrações são pontos de orientação. Por exemplo, beber habitualmente ou episódios frequentes de brigas, faltar à escola sem permissão e furto são muito mais significativos do que episódios isolados das mesmas atividades. Outros sinais de alerta de um possível transtorno comportamental incluem deterioração do desempenho escolar e fugir de casa. Particularmente preocupantes são adolescentes que causam sérias lesões a si mesmos ou a terceiros ou usam armas em brigas.

Uma vez que os adolescentes são muito mais independentes e móveis do que eram quando crianças, eles estão com frequência além do controle físico direto de adultos. Nessas circunstâncias, o comportamento dos adolescentes é determinado por sua própria tomada de decisões, que ainda não está madura. Os pais guiam as ações dos adolescentes, em vez de controlá-los diretamente. Adolescentes que sentem afeto e apoio dos pais e cujos pais transmitem expectativas claras em relação ao comportamento dos seus filhos e mostram um ajuste de limites e monitoramento consistentes são menos propensos a desenvolver problemas sérios.

Um estilo de criação autoritativo é um estilo de criação no qual as crianças participam no estabelecimento das expectativas e regras familiares. Esse estilo de criação envolve o estabelecimento de limites, que é importante para o desenvolvimento saudável do adolescente. Esse tipo de criação, ao contrário do estilo de criação autoritário (na qual os pais tomam as decisões levando muito pouco em conta as opiniões dos filhos) ou da criação permissiva (na qual os pais estabelecem poucos limites) é a que tem maior probabilidade de promover comportamentos maduros.

O estilo de criação autoritativo usa um sistema de privilégios gradativos, no qual o adolescente recebe de início pequenas doses de responsabilidade, como cuidar de um animal de estimação, realizar tarefas domésticas, comprar suas próprias roupas, decorar o próprio quarto ou administrar sua mesada. Se os adolescentes lidarem bem com esta responsabilidade ou privilégio por um certo período de tempo, eles recebem mais responsabilidades e mais privilégios, como, por exemplo, sair com os amigos sem os pais ou dirigir. Em contraste, mau julgamento ou falta de responsabilidade levam à perda de privilégios. Cada novo privilégio exige monitoramento cuidadoso dos pais para garantir que os adolescentes respeitem as regras acordadas.

Alguns pais e seus filhos adolescentes entram em conflito sobre quase tudo. Nessas situações, o problema central é, na verdade, o controle. Os adolescentes querem sentir que podem tomar decisões ou contribuir para as decisões sobre suas vidas, e os pais têm medo de permitir que seus filhos tomem decisões ruins. Nessas situações, todos podem se beneficiar se os pais agirem de maneira criteriosa e concentrarem seus esforços nas ações do adolescente (como comparecer à escola e cumprir as responsabilidades domésticas) em vez de nas expressões (como em termos de vestuário, corte de cabelo e preferências de entretenimento).

Os adolescentes cujo comportamento é perigoso ou de outra forma inaceitável a despeito dos melhores esforços dos pais podem precisar de intervenção profissional. O uso de substâncias é um desencadeador comum de problemas de comportamento, e os transtornos relacionados ao uso de substâncias exigem tratamento específico. Problemas de comportamento também podem ser sintomas de dificuldades de aprendizagem, depressão ou outros transtornos de saúde mental. Tais transtornos normalmente requerem aconselhamento e adolescentes com transtornos de saúde mental podem se beneficiar do tratamento com medicamentos. Caso os pais não sejam capazes de limitar o comportamento perigoso de um adolescente, eles podem solicitar ajuda do sistema de justiça e ser encaminhados a um assistente social que poderá ajudá-los a fazer valer regras domésticas razoáveis.

(Consulte também Introdução aos problemas em adolescentes.)

Transtornos comportamentais específicos Os transtornos comportamentais disruptivos são comuns durante a adolescência. O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) é o distúrbio de saúde mental mais comum da infância e costuma persistir na adolescência e idade adulta. Contudo, os adolescentes que têm dificuldade em prestar atenção podem, ao contrário, ter algum tipo de distúrbio, como depressão ou alguma dificuldade de aprendizagem. Embora o TDAH seja frequentemente tratado com medicamentos estimulantes (como anfetamina ou o metilfenidato), cujo uso indevido é possível, esse tratamento não parece aumentar o risco de desenvolver um transtorno por abuso substâncias e pode até mesmo diminuir o risco. Por outro lado, alguns adolescentes se queixam de sintomas de desatenção na tentativa de conseguir uma receita médica para adquirir estimulantes para serem usados para ajudar a estudar ou de forma recreativa. Outros comportamentos disruptivos comuns na infância incluem o transtorno desafiador opositivo e o transtorno de conduta. Esses distúrbios são normalmente tratados com psicoterapia para a criança e conselhos e apoio para os pais.