Desenvolvimento psicossocial em adolescentes

Conflitos entre pais e adolescentes são comuns. Nessas situações, o problema central pode ser o controle. Os adolescentes querem sentir que podem tomar decisões ou contribuir para as decisões sobre suas vidas, e os pais têm medo de permitir que seus filhos tomem decisões ruins. Nessas situações, todos podem se beneficiar se os pais agirem de maneira criteriosa e concentrarem seus esforços nas ações do adolescente (como comparecer à escola e cumprir as responsabilidades domésticas) em vez de nas expressões (como em termos de vestuário, corte de cabelo e preferências de entretenimento).

Existem quatro principais estilos de criação:

Autoritativo

Autoritário

Permissivo

Não envolvido

Um estilo de criação autoritativo é um estilo de criação no qual as crianças participam no estabelecimento das expectativas e regras familiares. Esse estilo de criação tem maior probabilidade de promover comportamentos maduros, pois envolve a definição de limites, o que é importante para o desenvolvimento saudável do adolescente.

O estilo de criação autoritativo usa um sistema de privilégios gradativos, no qual o adolescente recebe de início pequenas doses de responsabilidade, como cuidar de um animal de estimação, realizar tarefas domésticas, comprar suas próprias roupas, decorar o próprio quarto ou administrar sua mesada. Se os adolescentes lidarem bem com esta responsabilidade ou privilégio por um certo período de tempo, eles recebem mais responsabilidades e mais privilégios, como, por exemplo, sair com os amigos sem os pais ou dirigir. Em contraste, mau julgamento ou falta de responsabilidade levam à perda de privilégios. Cada novo privilégio exige monitoramento cuidadoso dos pais para garantir que os adolescentes respeitem as regras acordadas.

A criação autoritária é definida pela falta de flexibilidade. Os pais estabelecem regras que as crianças devem obedecer e tomam decisões com o mínimo de contribuição de seus filhos. Existe pouca flexibilidade para negociação, e a comunicação é de via única, ou seja, os pais não ouvem seus filhos.

A criação permissiva é definida por alguma flexibilidade, mas menos expectativas, e os pais estabelecem poucos limites. Embora esse estilo possa levar as crianças a aprenderem a explorar e a correrem mais riscos, ele também pode levar as crianças a desenvolver hábitos negativos, pois pais permissivos não fornecem muita orientação.

A criação não envolvida é definida pelo alto grau de flexibilidade. Embora pais não envolvidos possam garantir que as necessidades básicas das crianças sejam satisfeitas (por exemplo, comida, abrigo e vestuário), eles não estão tão envolvidos. Há muitas razões pelas quais os pais não estão envolvidos e, para alguns pais, é porque a maior parte do seu tempo é gasto para garantir recursos financeiros para a família.