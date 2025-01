Problemas do sono em crianças

Todas as pessoas despertam diversas vezes durante a noite. A maioria das pessoas, no entanto, em geral volta a adormecer por conta própria. As crianças com frequência apresentam episódios repetidos de despertares noturnos após uma mudança, uma doença ou outro evento estressante. Os problemas do sono podem piorar quando as crianças tiram longas sonecas no final da tarde ou são hiperestimuladas por brincadeiras antes da hora de dormir. O sono é às vezes perturbado pela síndrome das pernas inquietas, e algumas crianças, especialmente aquelas que apresentam agitação e ronco, podem sofrer de apneia obstrutiva do sono. O médico pode recomendar suplementos de ferro para crianças com síndrome das pernas inquietas, mesmo que não tenham anemia por deficiência de ferro, e podem sugerir uma avaliação para apneia do sono em crianças que apresentam agitação e ronco.

Permitir à criança dormir com os pais devido ao despertar noturno reforça o comportamento. Brincar com a criança, alimentá-la durante a noite, bater nela ou recriminá-la também são medidas contraproducentes. Levar a criança de volta para a cama com simples palavras tranquilizadoras é, em geral, mais eficaz.

Uma rotina da hora de dormir que inclua ler uma história curta, oferecer uma boneca ou cobertor preferido e usar uma pequena luz noturna (para crianças com mais de três anos de idade) é, com frequência, útil. Para diminuir a probabilidade de a criança despertar, é importante que as condições e o local onde a criança desperta durante a noite sejam os mesmos daqueles da hora na qual ela adormece. Assim, mesmo que seja permitido que uma criança deite em outro local (por exemplo, em outro quarto com seus pais), a criança não deve ter adormecido completamente quando colocada no berço ou na cama.

Os pais e outros cuidadores devem tentar manter a mesma rotina todas as noites, para que a criança aprenda o que esperar. Caso as crianças estejam com boa saúde física, deixar que elas chorem por alguns minutos frequentemente permite que elas se acalmem por si mesmas, o que diminuirá o despertar noturno.