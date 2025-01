Considerações gerais sobre problemas comportamentais em crianças

Elogios e recompensas podem reforçar um comportamento adequado. Às vezes, os pais acabam dando atenção somente ao comportamento inadequado dos filhos, o que pode ter um efeito rebote quando esta é a única atenção recebida pelas crianças. Uma vez que a maioria das crianças prefere receber atenção por comportamentos impróprios a nenhuma atenção, os pais devem estabelecer momentos especiais todos os dias para interações agradáveis com seus filhos para evitar um aumento nos comportamentos inadequados.

Diversos problemas relativamente irrelevantes do comportamento podem ocorrer devido ao estilo de criação.

Os problemas da interação entre o pai/mãe e o filho são dificuldades no relacionamento entre crianças e seus pais que podem começar durante os primeiros meses de vida. O relacionamento pode ser tenso devido a

Uma gravidez ou parto difíceis

O fato de a mãe estar sofrendo de depressão pós-parto

Um apoio inadequado da mãe pelo pai, parceiro, parentes ou amigos

Pais desinteressados

Os horários imprevisíveis de alimentação e sono do bebê também contribuem para o estresse de desenvolver um relacionamento forte. A maioria dos bebês não dorme a noite inteira até alcançar os três ou quatro meses de idade. Relacionamentos ruins podem retardar o desenvolvimento de habilidades mentais e sociais e abrir o caminho para o insucesso de desenvolvimento.

Um médico ou enfermeiro pode discutir o temperamento de um bebê individual e oferecer aos pais informações sobre o desenvolvimento dos bebês e dicas úteis sobre como lidar com eles. Os pais podem então ser capazes de desenvolver expectativas mais realistas, aceitar seus sentimentos de culpa e conflito como normais e tentar reconstruir um relacionamento saudável. Caso o relacionamento não seja reparado, o bebê pode continuar a ter problemas mais tarde.

Expectativas irrealistas contribuem para a percepção de problemas de comportamentais. Pais que esperam, por exemplo, que uma criança de dois anos de idade arrume seus brinquedos sem ajuda podem achar erroneamente que existe um problema de comportamento. Os pais podem interpretar equivocadamente outros comportamentos normais relacionados à idade de uma criança de dois anos de idade, como a recusa de atender uma solicitação ou regra de um adulto.

Um ciclo de autoperpetuação é um ciclo no qual uma resposta negativa (irada) do pai/mãe ou cuidador como resposta a um comportamento negativo (inadequado) da criança resulta em mais comportamentos negativos da criança, levando a outras tantas respostas negativas do pai, mãe ou cuidador. A atenção que a criança recebe dos pais ou do cuidador, muitas vezes, reforça o comportamento inadequado da criança.

Nos ciclos de autoperpetuação, a criança responde ao estresse e ao desconforto emocional com teimosia, respostas mal-educadas, agressão e resistência em vez de choro. Os pais ou cuidadores respondem recriminando a criança, gritando com ela ou batendo nela. Os círculos viciosos podem resultar também quando os pais reagem a uma criança medrosa, dependente ou manipuladora com superproteção ou excesso de permissividade.

Os círculos viciosos podem ser quebrados se os pais aprenderem a ignorar comportamentos inadequados que não afetam terceiros negativamente, como crises de raiva ou recusar-se a comer. O redirecionamento da atenção da criança para atividades interessantes permite que o comportamento desejado seja recompensado, o que dá à criança e aos pais e cuidadores um sentimento de sucesso. No caso de comportamento que não pode ser ignorado, é possível tentar aplicar distrações ou deixar de castigo.

Problemas de disciplina são comportamentos impróprios que se desenvolvem quando a estrutura é ineficaz. Disciplina é mais do que simplesmente punição. Ela significa proporcionar às crianças expectativas claras, estruturadas e apropriadas à idade que permitam que ela saiba o que é esperado. É muito mais fácil e mais satisfatório, tanto para os pais quanto para as crianças, recompensar o comportamento desejável do que punir o comportamento impróprio.

Em crianças mais velhas e adolescentes, os problemas comportamentais surgem quando a criança está tentando se desvincular das regras e supervisão dos pais (consulte Problemas de comportamento em adolescentes). Os pais devem aprender a diferenciar esses problemas de erros em julgamento que são cometidos ocasionalmente.