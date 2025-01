Comportamento violento em crianças e adolescentes

O bullying é quando se inflige intencionalmente danos psicológicos ou físicos a crianças com menos poder. Até trinta por cento das crianças podem estar envolvidas em bullying, seja no papel da pessoa que pratica o bullying, a vítima, ou ambos.

Estresse social, como baixa renda familiar e baixos níveis de educação dos pais, são fatores de risco para o bullying.

O bullying pode ser praticado de diversas formas, incluindo

Implicação constante

Ameaças ou intimidação

Assédio

Ataques violentos

Ciberbullying (o uso de e-mail, mensagens de texto, mídia social e outras ferramentas de comunicação digital para fazer ameaças e/ou espalhar informações ofensivas)

O “sexting” (contração de “sex” e “texting” em inglês), que é o ato de compartilhar mensagens ou fotografias de caráter sexual (geralmente pelo telefone celular), pode ser uma forma de ciberbullying se as mensagens ou fotografias forem intencionalmente compartilhadas com outras pessoas com o intuito de constranger ou prejudicar a criança de quem partiu a mensagem ou que apareceu na mensagem ou foto.

Os praticantes do bullying agem para inflar seu senso de autoestima. Eles frequentemente relatam que o bullying cria sentimentos de poder e controle.

Com frequência, as vítimas não contam para ninguém que estão sofrendo bullying porque se sentem constrangidas, porque acham que nada pode ser feito ou porque têm medo de retaliação por parte da pessoa que está praticando o bullying. As crianças que sofrem bullying podem atingir um ponto de ruptura, ocasião em que elas revidam com resultados potencialmente perigosos ou catastróficos.

Tanto as pessoas que praticam o bullying como suas vítimas correm o risco de chegarem a um resultado ruim. As vítimas correm o risco de sofrer danos físicos, baixa autoestima, ansiedade depressão e absenteísmo escolar. Em muitos casos, as próprias vítimas de bullying acabam se tornando praticantes do bullying. As pessoas que praticam o bullying correm um risco maior de cumprirem pena de prisão quando são mais velhas. Os praticantes do bullying têm menos probabilidade de continuar na escola, ter um emprego ou ter relacionamentos estáveis quando forem adultos.