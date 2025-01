University of Rochester School of Medicine and Dentistry

A roséola infantil é uma infecção viral contagiosa que afeta os bebês e as crianças muito pequenas e causa febre alta seguida de uma erupção cutânea.

A roséola infantil é causada por uma infecção pelo herpesvírus humano 6.

Os sintomas característicos incluem febre alta que tem início súbito e, às vezes, uma erupção cutânea que se desenvolve depois que a temperatura volta ao normal.

O diagnóstico é baseado nos sintomas e na idade da criança.

O objetivo do tratamento é aliviar os sintomas.

A roséola infantil ocorre durante o ano todo e, com mais frequência, nos meses da primavera e outono. Algumas vezes ocorrem surtos locais de pequeno porte.

A causa comum da roséola infantil é o herpesvírus 6, um dos muitos herpesvírus humanos.

A maioria das crianças que desenvolvem roséola infantil encontra-se entre os seis meses e os três anos de idade.

A roséola infantil é transmitida pela inspiração de pequenas gotículas que foram expiradas por uma pessoa infectada. As gotículas também podem ser inaladas quando uma pessoa infectada fala, tosse ou espirra. Se as gotículas pousarem sobre superfícies e as crianças tocarem nessas superfícies e, depois, no nariz ou na boca, elas podem ficar infectadas. A infecção é frequentemente transmitida pelo contato próximo com uma pessoa que tem a infecção, mas não apresenta nenhum sintoma, como um membro da família. Não se sabe quando as pessoas são contagiosas.

Uma pessoa que teve roséola infantil desenvolve imunidade e, geralmente, não a contrai novamente.

Sintomas da roséola infantil Os sintomas da roséola infantil começam aproximadamente entre cinco e quinze dias após a infecção. Uma febre de 39,5 °C a 40,5 °C começa bruscamente e dura de três a cinco dias. Entre 5% e 15% das crianças apresentam convulsões como resultado da febre elevada, especialmente porque a febre surge e se eleva rapidamente. Não obstante a febre alta, a criança permanece normalmente alerta e ativa. Algumas crianças apresentam corrimento nasal leve, dor de garganta ou mal-estar gástrico. Os linfonodos na parte de trás da cabeça, nas laterais do pescoço e atrás das orelhas podem aumentar de tamanho. A febre costuma diminuir rapidamente no quarto dia. Erupção cutânea causada por exantema súbito (roséola infantil) Ocultar detalhes Esta foto mostra a erupção cutânea plana e vermelha, causada pelo exantema súbito (roséola infantil). SCOTT CAMAZINE/SCIENCE PHOTO LIBRARY Aproximadamente 30% das crianças com roséola infantil desenvolvem uma erupção cutânea em poucas horas e até no máximo um dia depois de a temperatura diminuir. A erupção cutânea é vermelha e chata. Ela ocorre com mais frequência no peito e no abdômen e com menos abrangência na face, braços e pernas. A erupção cutânea não provoca coceira e pode durar de algumas horas a dois dias.

Diagnóstico da roséola infantil Avaliação médica O médico suspeita da presença de roséola infantil quando os sintomas característicos (principalmente o desenvolvimento de uma erupção cutânea depois que a febre alta já passou) aparecem em uma criança com seis meses a três anos de idade. Exames são raramente realizados, mas o diagnóstico da roséola infantil pode ser confirmado por meio de exames de sangue.