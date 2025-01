Eritema infeccioso (Infecção por parvovírus B19)

Os sintomas do eritema infeccioso começam cerca de quatro a catorze dias após a infecção. Muitas crianças não apresentam sintomas. Contudo, algumas crianças apresentam febre baixa e se sentem levemente doentes com dor de cabeça e coriza por alguns dias.

Vários dias depois, as crianças desenvolvem bochechas vermelhas que costumam dar a impressão de que elas levaram um tapa, assim como uma erupção cutânea, especialmente nos braços, nas pernas e no tronco, mas em geral não nas palmas das mãos ou nas solas dos pés. A erupção pode causar coceira e consiste em manchas vermelhas elevadas que formam uma espécie de filigrana, sobretudo nas áreas dos braços não cobertas pela roupa, uma vez que a erupção pode piorar se exposta à luz solar.

Erupção cutânea causada por eritema infeccioso Ocultar detalhes Esta foto mostra o aspecto de “face esbofeteada” da erupção cutânea causada pelo eritema infeccioso. John Kaprielian/SCIENCE PHOTO LIBRARY

A erupção cutânea e a doença toda costumam durar cinco a dez dias. Nas semanas seguintes, a erupção pode reaparecer temporariamente como resposta à exposição ao sol, ao exercício, ao calor, à febre ou a estresse emocional. Em alguns adolescentes e adultos, dor leve nas articulações e inchaço podem ser permanentes ou aparecer e desaparecer durante semanas a meses.

O eritema infeccioso pode também se manifestar de outra maneira, principalmente em crianças ou adultos com anemia falciforme ou outros distúrbios dos glóbulos vermelhos ou em crianças ou adultos com doenças que prejudicam a capacidade do sistema imunológico de combater infecções (como, por exemplo, a síndrome da imunodeficiência adquirida [AIDS] – consulte Infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) em crianças). Nessas pessoas, o parvovírus B19 pode afetar a medula óssea e causar anemia grave (hemograma com baixa contagem).