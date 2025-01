Considerações gerais sobre infecções virais em crianças

University of Rochester School of Medicine and Dentistry

Vírus são organismos infecciosos minúsculos, muito menores do que um fungo ou uma bactéria. Os vírus precisam invadir uma célula viva para se reproduzirem (consulte Considerações gerais sobre infecções virais).

A maioria das infecções virais da infância não é grave e inclui doenças tão diversas quanto resfriados, dor de garganta, vômitos e diarreia e febre com erupção cutânea. Algumas infecções virais que causam doenças mais graves, tais como sarampo, são menos comuns agora devido à ampla imunização. (Para adultos, consulte também Considerações gerais sobre infecções virais.)

Muitas infecções virais são tão características que o médico consegue diagnosticá-las com base apenas nos sintomas. Um médico geralmente não precisa que um laboratório identifique o vírus específico envolvido.

Muitas infecções virais causam sintomas como febre e dores no corpo ou mal-estar. Embora a maioria das crianças com infecções virais melhore sem tratamento, às vezes, os médicos tratam esses sintomas com paracetamol ou ibuprofeno. Aspirina não é administrada a crianças ou adolescentes com esses sintomas, porque ela aumenta o risco de síndrome de Reye nas que têm certas infecções virais. Antibióticos não podem curar infecções virais. No entanto, existem medicamentos antivirais disponíveis para algumas infecções virais, como hepatite, alguns herpesvírus, influenza e vírus da imunodeficiência humana (HIV).