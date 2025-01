Sífilis em recém-nascidos

Penicilina

Todas as pessoas com sífilis são tratadas com o antibiótico penicilina. Enquanto estiver grávida, as mulheres infectadas recebem uma injeção (ou uma série de injeções) do medicamento em um músculo (via intramuscular) ou, raramente, em uma veia (via intravenosa). Recém-nascidos, bebês e crianças infectadas recebem penicilina por via intravenosa ou intramuscular.

Colírio de corticosteroide e atropina pode ser administrado para inflamação ocular. As crianças que apresentam perda de audição podem se beneficiar com a penicilina e um corticosteroide administrado por via oral.