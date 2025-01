Pneumonia em recém-nascidos

Radiografia do tórax

Exames de sangue

Oximetria de pulso

Testes de escarro

Para diagnosticar pneumonia, os médicos fazem uma radiografia do tórax. Eles fazem exames de sangue para procurar bactérias no sangue. Como bebês com pneumonia podem ter baixos níveis de oxigênio no sangue, os médicos medem os níveis de oxigênio no sangue através de um sensor colocado em um dedo ou lobo de orelha. Esse exame é chamado oximetria de pulso. Os médicos também podem obter uma amostra de escarro e examinarem esta amostra a procura de bactérias.

Como a pneumonia causada por bactérias pode se espalhar, os médicos podem testar os recém-nascidos para sepse, que inclui uma punção lombar (consulte diagnóstico de sepse).