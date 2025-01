Tratamento medicamentoso da hipertensão arterial em crianças

Pressão arterial elevada (hipertensão) é a pressão persistentemente alta nas artérias. Algumas crianças com hipertensão arterial precisam de medicamentos para reduzir a pressão.

(Consulte também Hipertensão arterial em crianças).

Em crianças com menos de 13 anos de idade, os valores considerados altos variam de acordo com sexo, idade e altura. Assim, não existe uma pressão arterial claramente indicada que defina a hipertensão arterial para todas as crianças. Em vez disso, se a pressão arterial for igual ou superior à pressão arterial de 90% das crianças do mesmo sexo, idade e altura, é feito o diagnóstico de hipertensão arterial.

Em adolescentes (a partir de 13 anos de idade), a pressão arterial é classificada como em adultos:

Normal: pressão arterial sistólica menor que 120 e pressão arterial diastólica menor que 80

Elevada: pressão arterial sistólica entre 120 e 129 e pressão arterial diastólica menor que 80

Hipertensão arterial estágio 1 (leve): 130/80 a 139/89

Hipertensão arterial estágio 2: a partir de 140/90

O tratamento medicamentoso imediato (mais mudanças no estilo de vida) costuma ser iniciado se qualquer dos seguintes se aplicar:

Hipertensão arterial, independentemente da gravidade, causa sintomas.

Hipertensão estágio 1 causa disfunção ou lesão de órgãos.

Hipertensão estágio 2 está presente.

A criança tem uma doença renal crônica, diabetes ou doença cardíaca, independentemente do estágio da hipertensão arterial.

Crianças com formas mais leves de hipertensão arterial que não são controladas após cerca de 6 meses de mudanças no estilo de vida precisarão receber tratamento medicamentoso.

Os medicamentos que são usados no tratamento da hipertensão arterial são chamados anti-hipertensivos. O tratamento é mais eficaz quando os pais, a criança e o médico têm uma boa comunicação e discutem o programa de tratamento medicamentoso, incluindo possíveis efeitos colaterais. Qualquer medicamento anti-hipertensivo pode ter efeitos colaterais; por isso, os pais devem estar alertas. No caso do surgimento de efeitos colaterais, os pais ou a criança devem informar ao médico, que poderá ajustar a dose ou substituir o medicamento por outro.

Normalmente, os médicos iniciam os medicamentos anti-hipertensivos, administrados por via oral, com uma dose baixa, e aumentam a dose conforme necessário para baixar a pressão arterial até atingir a dose máxima do medicamento ou haver o surgimento de efeitos colaterais. Se a pressão arterial ainda for muito elevada, os médicos podem administrar um segundo medicamento para a criança ou podem trocar o medicamento.

Existem muitos tipos de medicamentos anti-hipertensivos. As categorias incluem

Os diferentes tipos de medicamentos anti-hipertensivos funcionam de formas diferentes; existem, portanto, muitas opções para o tratamento. Não é incomum para alguém com hipertensão arterial receber mais de um desses medicamentos.

Tabela Alguns medicamentos anti-hipertensivos* para hipertensão arterial em crianças Tabela

Bloqueadores adrenérgicos Bloqueadores adrenérgicos incluem alfabloqueadores, betabloqueadores (atenolol), bloqueadores alfa e beta (labetalol), alfa‑agonistas (clonidina) e bloqueadores adrenérgicos com ação periférica. Esses medicamentos bloqueiam os efeitos da rede simpática, a parte do sistema nervoso autônomo que pode responder rapidamente ao esforço através do aumento da pressão arterial. Os betabloqueadores são os bloqueadores adrenérgicos mais comumente utilizados. Os alfabloqueadores já não são usados como o principal tratamento de hipertensão arterial. A probabilidade de alfa-agonistas causarem sonolência, fadiga e depressão é maior em comparação a outros medicamentos anti-hipertensivos; por isso, hoje em dia, são raramente usados. A clonidina pode ser aplicada como um adesivo.

Inibidores da enzima conversora de angiotensina (ECA) Os inibidores da ECA reduzem a pressão arterial em parte através da dilatação das arteríolas (pequenos vasos sanguíneos nos rins e no coração). Esses medicamentos dilatam as arteríolas impedindo a formação de angiotensina II, uma substância química produzida no corpo que faz com que as arteríolas se contraiam. Especificamente, esses inibidores bloqueiam a ação da enzima de conversão da angiotensina, que converte a angiotensina I em angiotensina II (consulte Regulação da pressão arterial).

Bloqueadores dos receptores da angiotensina II (BRAs) Os BRAs reduzem a pressão arterial através de um mecanismo semelhante ao utilizado por inibidores da ECA: Eles bloqueiam diretamente a ação da angiotensina II, que faz com que as arteríolas se contraiam. Como o mecanismo é mais direto, os BRAs podem causar menos efeitos colaterais.

Bloqueadores dos canais de cálcio Os bloqueadores dos canais de cálcio fazem com que as arteríolas se dilatem através de um mecanismo completamente diferente. Esses medicamentos podem ser de ação curta ou prolongada. Bloqueadores dos canais de cálcio de ação curta não são usados ​​para tratar a hipertensão arterial.

Diuréticos tiazídicos Um diurético tiazídico (como a clortalidona) pode ser o primeiro medicamento administrado no tratamento da hipertensão arterial. Diuréticos podem fazer com que os vasos sanguíneos se alarguem (dilatem). Os diuréticos também ajudam os rins a eliminar sódio e água, diminuindo o volume de líquido pelo corpo e reduzindo, assim, a pressão arterial. Os diuréticos tiazídicos provocam a excreção de potássio na urina e, por isso, às vezes, é necessário tomar suplementos de potássio com um diurético tiazídico.