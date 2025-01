Helmholtz Centre for Infection Research

A tendinite infrapatelar é uma inflamação do tendão abaixo da patela (rótula) causada por utilização excessiva do joelho.

Os tendões são feixes resistentes de tecido conjuntivo que fixam cada extremidade de um músculo a um osso. A tendinite é a inflamação de um tendão.

A tendinite infrapatelar normalmente afeta crianças com 10 a 13 anos de idade. Ela é causada por lesões devidas a atividades físicas que exigem saltos e uso repetitivo dos joelhos, tais como patinação artística no gelo, basquete e vôlei. A utilização excessiva dos joelhos causa rupturas muito pequenas e inflamação no tendão sob a patela (rótula).

Esse distúrbio causa dor no joelho e sensibilidade no tendão abaixo da patela. A dor fica pior quando se estende o joelho ao subir escadas, saltar ou fazer flexões do joelho.

O médico faz o diagnóstico da tendinite infrapatelar tomando por base o histórico da criança e um exame físico, mas pode realizar um exame de ressonância magnética (RM) para visualizar a extensão da lesão.

Para aliviar a dor, é recomendado à criança que modifique suas atividades esportivas, tome medicamentos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) e faça fisioterapia. Dores persistentes podem ser tratadas com reparo cirúrgico, mas isso em geral não é necessário.