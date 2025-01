Condromalácia patelar

Realizar exercícios de fortalecimento e alongamento muscular

Medicamentos anti-inflamatórios

Às vezes, procedimentos artroscópicos

O médico pode recomendar exercícios para fortalecer os músculos quadríceps, que estendem ou esticam a articulação do joelho. Aumentar a flexibilidade do joelho com alongamento ajuda. Atividades que piorem a dor (normalmente aquelas que envolvem dobrar o joelho) devem ser evitadas por vários dias.

Gelo e anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), por exemplo, ibuprofeno ou naproxeno, podem ajudar a aliviar os sintomas.

Ocasionalmente, a superfície posterior da patela precisa ser amaciada com um pequeno aparelho de fibra óptica denominado artroscópio (aproximadamente com o diâmetro de um lápis), o que permite ao médico olhar dentro da articulação.