Em crianças com miotonia congênita, ocorre um atraso no relaxamento após uma contração muscular, o que pode causar rigidez muscular. Os pais podem notar fraqueza ou falta de coordenação nos filhos, bem como rigidez. As mãos, as pernas e as pálpebras tornam-se muito rígidas devido à incapacidade de relaxar os músculos. Os sintomas da miotonia diminuem com a idade, mas não desaparecem, e são mais perceptíveis após um período de repouso. Diferente de alguns outros distúrbios musculares, a miotonia congênita não torna os músculos fracos nem faz com que definhem (atrofia). Em vez disso, as crianças afetadas normalmente têm músculos aumentados. O aumento da massa muscular lhes confere uma aparência “atlética”.

Os sintomas da doença de Thomsen começam no bebê ou no início da infância e afetam inicialmente os membros superiores e a face, ao passo que na doença de Becker começa mais tarde na infância e afeta primeiro os membros inferiores. O aumento muscular é mais perceptível na doença de Becker.

Não há fraqueza na doença de Thomsen, mas as crianças com a doença de Becker, às vezes, sentem fraqueza temporária após um longo período de repouso e, às vezes, uma fraqueza que piora com o tempo.