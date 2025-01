Miopatias congênitas

As miopatias centronucleares são herdadas de várias maneiras. As formas que são herdadas através de um gene no cromossomo X (consulte Herança ligada ao cromossomo X) são as formas mais comuns e mais graves, e a maioria das crianças afetadas não sobrevive além do primeiro ano de vida.

Os sintomas das formas autossômicas dominantes costumam aparecer durante a adolescência ou idade adulta. A pessoa com uma dessas formas tem dor muscular causada por exercício, fraqueza facial, pálpebras caídas e fraqueza dos músculos oculares.