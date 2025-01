Distrofia muscular de Duchenne e distrofia muscular de Becker

A distrofia muscular de Duchenne começa entre os dois e três anos de idade. Os primeiros sintomas são atraso do desenvolvimento (especialmente atraso para começar a andar) e dificuldades ao andar, correr, saltar ou subir escadas. Meninos com distrofia muscular de Duchenne caem com frequência, o que costuma causar fraturas nos braços e pernas. Eles andam de maneira oscilante, frequentemente andam nas pontas dos pés e têm dificuldade para se levantar do chão.

Segue-se, em geral, fraqueza nos músculos dos ombros, a qual piora gradualmente. À medida que os músculos se enfraquecem, eles também aumentam de tamanho, mas o tecido muscular anômalo não é forte. Nos meninos com distrofia muscular de Duchenne, o músculo cardíaco também aumenta de tamanho e se enfraquece gradualmente, o que causa problemas no batimento cardíaco. Complicações cardíacas ocorrem em aproximadamente um terço dos meninos com distrofia muscular de Duchenne até os 14 de idade e em todos aqueles afetados pelo distúrbio com idade superior a 18 anos. Contudo, uma vez que esses meninos não conseguem se exercitar, o músculo cardíaco enfraquecido não causa sintomas até a progressão do distúrbio. Aproximadamente um terço dos meninos com o distúrbio apresenta comprometimento intelectual leve que não piora e que afeta principalmente as habilidades verbais.

Em meninos com distrofia muscular de Duchenne, os músculos das pernas e dos braços costumam se contrair ao redor das articulações, tornando impossível esticar completamente os cotovelos e os joelhos. Uma curvatura anômala da espinha (escoliose) acaba se desenvolvendo. Gordura e outros tecidos substituem certos grupos musculares aumentados, especialmente os músculos das panturrilhas. Aos doze anos de idade, a maioria dos meninos com o distúrbio precisará usar uma cadeira de rodas. A fraqueza crescente dos músculos respiratórios também os torna suscetíveis a pneumonia e outras doenças e, se não usarem um ventilador mecânico (uma máquina que ajuda o ar a entrar e sair dos pulmões) para ajudar a respirar, a maioria morre até os 20 anos de idade. No entanto, as crianças que usam um ventilador mecânico podem viver até 30 anos ou mais.