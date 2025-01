Mães com distrofia miotônica podem ter filhos com uma forma grave de miotonia que aparece na primeira infância. Esse distúrbio é chamado distrofia miotônica congênita, que não deve ser confundida com a miotonia congênita, que é uma doença distinta.

Bebês com distrofia miotônica congênita apresentam uma redução grave no tônus muscular (hipotonia ou “corpo mole”), problemas de alimentação e respiratórios, deformações ósseas, fraqueza facial e atraso no desenvolvimento do raciocínio e do movimento físico.

Até 40% dos bebês não sobrevivem, em geral devido à dificuldade para respirar (insuficiência respiratória) e, talvez, cardiomiopatia. Até 60% dos sobreviventes apresentam deficiência intelectual.