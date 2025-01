Perelman School of Medicine at The University of Pennsylvania

A cistinúria é um distúrbio renal hereditário raro que resulta na eliminação do aminoácido cistina na urina, o que muitas vezes causa a formação de cálculos de cistina nas vias urinárias.

A cistinúria é causada por genes defeituosos.

Os cálculos se formam nos rins, bexiga, pelve renal ou ureteres.

Os cálculos são coletados e analisados e são feitos exames de urina.

As pessoas aumentam o consumo de líquidos e podem receber certos medicamentos.

(Consulte também Introdução aos distúrbios tubulares renais congênitos e Cálculos renais.)

A cistinúria é o resultado de um defeito hereditário dos túbulos renais. O defeito faz com que as pessoas excretem quantidades excessivas do aminoácido cistina na urina (aminoácidos são os principais componentes das proteínas). A cistina em excesso leva à formação de cálculos nos rins, na bexiga, na pelve renal (área onde a urina que sai do rim se acumula) ou nos ureteres (tubos estreitos e compridos que transportam a urina dos rins para a bexiga).

Existem duas anomalias genéticas que causam a maioria dos casos de cistinúria. Os genes são recessivos; portanto, as pessoas com o distúrbio precisam ter herdado dois genes anômalos, um de cada progenitor (consulte a figura Transtornos recessivos não ligados ao cromossomo X). Como dois genes são necessários quando um gene recessivo está envolvido, os pais são portadores do gene, mas não têm a síndrome. No entanto, os irmãos de crianças com o distúrbio podem tê-lo.

Às vezes, uma pessoa que tem apenas um gene anormal (um portador), como um dos pais de uma pessoa que tem cistinúria, podem excretar maiores do que quantidades normais de cistina na urina, mas quase nunca suficiente para formar cálculos de cistina.

Em geral, meninos são mais afetados do que meninas.

Cálculos renais Imagem

Visualização do trato urinário

Sintomas da cistinúria Apesar de os sintomas da cistinúria poderem aparecer em bebês, eles normalmente começam entre os dez aos 30 anos de idade. Geralmente, o primeiro sintoma é uma dor intensa provocada por um espasmo do ureter, onde ficou alojado um cálculo. O cálculo também pode se tornar um local onde as bactérias se acumulam, podendo causar infecção do trato urinário ou, ocasionalmente, insuficiência renal.

Diagnóstico de cistinúria Análise de cálculos renais

Exames de urina O médico realiza exames para detectar a cistinúria quando a pessoa apresenta cálculos renais recorrentes. Cálculos que foram coletados são analisados. Os cristais de cistina podem ser detectados durante um exame microscópico da urina (urinálise) e quando uma concentração elevada de cistina é encontrada na urina.