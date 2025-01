Retinopatia da prematuridade (RDP)

Exames de olho

A retinopatia da prematuridade não causa sintomas; assim, o diagnóstico depende de um exame cuidadoso do fundo do olho por um oftalmologista (um médico especializado na avaliação e tratamento de todos os tipos de distúrbios oculares). Por isso, o oftalmologista deve examinar rotineiramente os olhos de todos os recém-nascidos prematuros que pesam menos de 1.500 gramas ao nascer ou que permaneceram no útero menos de 30 semanas. Os exames oculares são repetidos a cada 1 a 3 semanas, conforme necessário, até o crescimento dos vasos sanguíneos da retina estar concluído.

Os bebês recém-nascidos com retinopatia grave devem passar por exames oculares pelo menos uma vez por ano durante toda a vida. Se for detectado precocemente, o descolamento da retina pode ser tratado cirurgicamente para tentar evitar a perda da visão no olho afetado.