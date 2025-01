Loma Linda University School of Medicine

O glaucoma primário infantil é um defeito congênito raro que impede que o líquido (humor aquoso) seja drenado de maneira apropriada da parte frontal do olho. Esse bloqueio aumenta a pressão dentro do olho, o que, se deixado sem tratamento, danifica o nervo óptico e pode causar cegueira completa.

(Consulte também Glaucoma em adultos.)

Normalmente, o fluido que nutre o olho (humor aquoso) é produzido pelo corpo ciliar atrás da íris (na câmara posterior) e flui pela pupila para a frente do olho (câmara anterior), onde sai pelos canais de drenagem entre a íris e a córnea. Quando a drenagem do líquido é bloqueada, a pressão dentro do olho (pressão intraocular) aumenta.

Drenagem normal de humor aquoso

O glaucoma primário infantil ocorre em bebês e crianças pequenas e pode afetar somente um olho ou, mais frequentemente, os dois olhos. No glaucoma primário infantil, a pressão intraocular aumenta acima do intervalo normal.

O glaucoma secundário ocorre quando outro distúrbio que afeta os olhos, como a síndrome de Sturge-Weber, aumenta a pressão intraocular. A pressão intraocular também pode se elevar em bebês após uma lesão ou cirurgia ocular (remoção de catarata, por exemplo).

No glaucoma primário infantil ou glaucoma da primeira infância, o olho ou os olhos afetados podem aumentar de tamanho porque a esclera (a fibra branca resistente que recobre o olho) e a córnea (a camada transparente na frente da íris e da pupila) se distende em resultado da elevação da pressão intraocular. Esse aumento não ocorre no glaucoma adulto. A córnea fica às vezes turva. O bebê pode sofrer lacrimejamento e dores oculares resultantes de luz forte (fotofobia).

Diagnóstico de glaucoma primário infantil Medições do globo ocular e da córnea Os médicos suspeitam de glaucoma primário infantil quando um bebê apresenta lacrimejamento, pisca com frequência e tem sensibilidade à luz. Eles confirmam o diagnóstico realizando um exame oftalmológico completo em um consultório ou clínica, seguido por um exame mais detalhado sob anestesia geral em uma sala de cirurgia para que medições especiais do globo ocular e da córnea possam ser feitas.

Tratamento de glaucoma primário infantil Cirurgia Se não for tratado, a turvação da córnea progride, o nervo óptico é danificado e pode ocorrer cegueira. Para impedir essas complicações, os médicos realizam um procedimento cirúrgico para criar um novo sistema de drenagem (goniotomia, trabeculectomia ou TREC) assim que possível.