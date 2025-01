Distúrbios de refração em crianças

Quando existe um distúrbio de refração, o olho não consegue focalizar corretamente as imagens na retina, o que faz com que a visão fique embaçada.

Os distúrbios de refração dão origem a uma visão embaçada.

A criança pode não conseguir comunicar seus problemas de visão.

O diagnóstico se baseia nos resultados de um exame preventivo e de um teste de visão.

Esses distúrbios podem ser tratados com óculos de grau ou lentes de contato.

(Consulte também Doenças de refração em adultos.)

Os distúrbios de refração, como a miopia (incapacidade de ver objetos distantes claramente), hipermetropia (incapacidade de ver objetos próximos claramente) e o astigmatismo (uma curvatura irregular das superfícies de focalização do olho) fazem com que a visão fique embaçada. A visão fica embaçada, porque o olho não consegue focalizar as imagens com precisão na retina. Sem correção, pode ocorrer uma redução permanente da visão (ambliopia).

Miopia e hipermetropia Vídeo

Com frequência, a criança não consegue comunicar seus problemas de visão ou não tem sintomas. Algumas crianças podem apertar os olhos ou franzir a testa ao ler e piscar ou esfregar os olhos demais. Apertar os olhos e franzir a testa podem causar dores de cabeça.

Às vezes, um professor ou uma enfermeira escolar é a primeira pessoa a detectar um problema de visão.

Diagnóstico de doenças de refração Triagem

Exames de olho Todas as crianças devem realizar exames preventivos quanto à presença de erros de refração e outros problemas de visão. As crianças de três ou quatro anos de idade podem olhar diagramas com figuras ou letras usadas para testar a visão. A visão de cada olho é examinada separadamente para se detectar perda da visão que afete somente um olho. O olho que não estiver sendo examinado no momento permanece coberto. Os médicos de visão, seja um oftalmologista (um médico especializado na avaliação e tratamento de todos os tipos de distúrbios oculares) ou um optometrista (um profissional de saúde especializado no diagnóstico e tratamento de problemas de visão ou refração), diagnosticam erros de refração examinando os olhos e medindo o erro de refração.

Tratamento de doenças de refração Óculos de grau ou lentes de contato Em crianças pequenas, os erros de refração costumam ser tratados com óculos de grau. Nas crianças mais velhas e mais responsáveis, os erros de refração podem ser corrigidos com lentes de contato. Contudo, o cuidado e o tratamento inadequados de lentes de contato podem causar infecções oculares. A maioria dos oftalmologistas pediátricos não recomenda o tratamento a laser (por exemplo, LASIK) em crianças com erros de refração.