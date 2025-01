Catarata congênita

Remoção cirúrgica das cataratas

Às vezes, implante de lentes artificiais

Tratamento da ambliopia, caso esteja presente

Se necessário, os oftalmologistas removem todo o cristalino com catarata através de uma pequena incisão no olho. Às vezes, como na cirurgia de catarata no adulto, os médicos implantam uma lente de plástico ou silicone (lente intraocular) na mesma cirurgia. No entanto, em muitas crianças, os médicos implantam a lente intraocular depois de a criança completar seis meses de idade. Até então, a criança usa lentes de contato duras para corrigir a visão.

Implante coclear Vídeo

Com catarata em um olho, a qualidade da imagem no olho afetado é inferior à qualidade no outro olho (presumindo-se que o outro olho seja normal). Como o olho melhor é preferido, o cérebro suprime a imagem de pior qualidade e a criança pode desenvolver ambliopia (redução da visão que ocorre porque o cérebro ignora a imagem recebida de um dos olhos). Portanto, mesmo após a remoção da catarata, os médicos costumam incentivar a criança a usar o olho tratado colocando um tampão sobre o olho melhor ou usando colírios para turvar a visão do olho melhor. O tampão ou uso de colírio no olho melhor ajuda o olho tratado desenvolver uma visão normal.

Após a remoção de cataratas de ambos os olhos, as crianças que tinham imagens com qualidade similar em ambos os olhos desenvolvem mais frequentemente visão igual em ambos os olhos.