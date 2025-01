Óculos de grau ou lentes de contato

Remoção das cataratas

Tampão ou colírio

Para tratar a ambliopia, os médicos primeiro corrigem os erros de refração, pedindo à criança que use óculos ou lentes de contato, e removem qualquer catarata. Quando a visão não puder mais ser melhorada com óculos ou lentes de contato, os médicos forçam a criança a usar o olho mais fraco colocando um tampão sobre o olho melhor ou usando colírios para turvar a visão do olho melhor. O tampão ou uso do colírio no melhor olho permite que o olho mais fraco fique mais forte.

Se a causa for estrabismo, os médicos primeiro tentam equalizar a visão com tampões oclusivos ou colírios antes de corrigir o estrabismo com cirurgia.