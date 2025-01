Síndrome de Tourette e outros distúrbios de tique em crianças e adolescentes

Antes de um tique ocorrer, a pessoa pode sentir uma compulsão em fazê-lo. Esta compulsão é semelhante à necessidade de espirar ou coçar-se. A tensão se acumula, geralmente, na parte afetada do corpo. Ceder à compulsão do tique oferece alívio breve.

Algumas vezes, o tique pode ser adiado por alguns segundos a minutos, mas apenas por meio de um esforço consciente e com dificuldade. Normalmente, a compulsão do tique acaba se tornando irresistível. Tentar controlar o tique é normalmente difícil, especialmente durante épocas de estresse emocional. Estresse e fadiga podem piorar os tiques. Contudo, os tiques com frequência também pioram quando o corpo está relaxado, por exemplo, ao assistir televisão. Chamar a atenção para um tique, principalmente em crianças, pode piorar. Normalmente, os tiques não ocorrem durante o sono e eles raramente interferem com a coordenação. Os tiques podem melhorar quando as pessoas estão se concentrando em uma tarefa, como atividades escolares ou de trabalho, ou quando as pessoas estão em um local desconhecido.

As pessoas com tiques graves, particularmente com síndrome de Tourette, podem ter dificuldades funcionais e sentir bastante ansiedade em situações sociais. Antigamente, evitava-se e isolava-se esse tipo de indivíduos, até mesmo acreditando-se que estavam possuídos pelo demônio. Elas podem se tornar impulsivas e agressivas e comportar-se de maneira autodestruidora.

As crianças com um distúrbio de tique grave ou síndrome de Tourette têm mais propensão a ter outro distúrbio, como TOC, TDAH e/ou distúrbios de aprendizagem. Esses problemas parecem ser o resultado de anomalias cerebrais que causam os tiques e a síndrome de Tourette. Contudo, quando um distúrbio de tique é grave, os estresses extraordinários de viver com o distúrbio podem fazer com que esses problemas fiquem piores.

Os tiques tendem a ser parecidos em um determinado momento, mas eles variam quanto ao tipo, intensidade e frequência com o passar do tempo. Algumas vezes, eles começam de maneira súbita e drástica. Eles podem ocorrer várias vezes por hora, e depois quase desaparecer por muitos meses.