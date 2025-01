Normalmente, os espasmos infantis ocorrem em bebês que têm um distúrbio cerebral ou problema de desenvolvimento sério, que já podem ter sido diagnosticados. Essas doenças incluem

Distúrbios metabólicos (problemas que afetam a bioquímica do corpo) ou distúrbios genéticos

Malformações cerebrais

Falta de oxigênio em recém-nascidos, como pode ocorrer durante o trabalho de parto ou parto

Às vezes, um traumatismo craniano sério em bebês (seja durante ou após o nascimento)

O complexo da esclerose tuberosa, um distúrbio hereditário raro, comumente causa espasmos infantis. As pessoas com esse distúrbio apresentam massas compridas e finas no cérebro, que se parecem com raízes ou tubérculos.

Algumas vezes, não é possível identificar uma causa para os espasmos infantis.