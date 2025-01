Mitochondrial Medicine, Children's Hospital of Philadelphia

A doença de Fabry é um tipo de distúrbio de depósito lisossômico denominado esfingolipidose. Ela é causada por um acúmulo de glicolipídeos nos tecidos. Essa doença causa o surgimento de nódulos na pele, dores nas extremidades, visão ruim, episódios recorrentes de febre, insuficiência renal e doença cardíaca. A doença de Fabry ocorre quando os pais transmitem um gene defeituoso que causa essa doença para seus filhos.

A doença de Fabry ocorre quando o corpo não tem as enzimas necessárias para decompor um glicolipídio.

Os sintomas incluem nódulos na pele, problemas oculares, insuficiência renal e doença cardíaca.

O diagnóstico toma por base os resultados de exames preventivos pré-natais, de exames preventivos no recém-nascido e de outros exames de sangue.

Tratamento consiste de terapia de reposição enzimática.

A maioria das crianças que tem a doença de Fabry vive até a idade adulta.

Existem diferentes tipos de doenças hereditárias. Em muitos distúrbios metabólicos hereditários, são normalmente necessárias duas cópias do gene anormal para que o distúrbio ocorra. Portanto, uma criança afetada herdou o gene anormal de ambos os pais. (Muitas vezes, nenhum dos pais apresenta o distúrbio.) Alguns distúrbios metabólicos hereditários são ligados ao cromossomo X, o que significa que, em meninos, é necessária apenas uma cópia do gene anormal para que o distúrbio ocorra. (Consulte também Considerações gerais sobre distúrbios metabólicos hereditários.)

As esfingolipidoses ocorrem quando a pessoa não tem as enzimas necessárias para decompor (metabolizar) os esfingolipídeos, que são compostos que protegem a superfície celular e desempenham determinadas funções nas células. Existem vários tipos de esfingolipidoses além da doença de Fabry.

Na doença de Fabry, um glicolipídio, que é um produto do metabolismo das gorduras, se acumula nos tecidos. A enzima necessária para decompor o glicolipídio, denominada alfa‑galactosidase A, não funciona corretamente. Uma vez que o gene defeituoso desse raro distúrbio hereditário é transportado no cromossomo X, a doença ocorre em sua forma plena somente em meninos (consulte Herança ligada ao X). Como meninas têm dois cromossomos X, as meninas afetadas podem ter sintomas, mas não desenvolvem a doença de Fabry em sua forma plena.

Angioceratomas na Doença de Fabry Ocultar detalhes Esta fotografia mostra tumores não cancerosos (benignos) na pele (angioceratomas) no abdômen de uma pessoa que tem doença de Fabry. © Springer Science+Business Media

O acúmulo de glicolipídeos causa a formação de nódulos de pele (angioceratomas) não cancerosos (benignos) na parte inferior do tronco. As córneas tornam-se opacas, o que resulta em visão ruim. É possível que ocorra uma dor em queimação nos braços e nas pernas e a criança pode ter episódios de febre.

Diagnóstico da doença de Fabry Exames preventivos pré-natais

Exames preventivos no recém-nascido

Outros exames de sangue Antes do nascimento, a doença de Fabry pode ser diagnosticada no feto mediante amostragem de vilosidades coriônicas ou amniocentese, que são exames preventivos pré-natais. Depois do nascimento, a doença de Fabry pode ser diagnosticada, em alguns estados dos EUA, mediante exames de triagem do recém-nascido. O médico mede os níveis de alfa-galactosidase A no sangue ou nos glóbulos brancos.

Tratamento da doença de Fabry Terapia de reposição enzimática

Às vezes, transplante renal Os médicos tratam a doença de Fabry com terapia de reposição enzimática (beta-agalsidase). O tratamento também consiste em tomar medicamentos para ajudar a aliviar a dor e a febre. Pessoas com insuficiência renal podem precisar de um transplante de rim.

Prognóstico da doença de Fabry Crianças com doença de Fabry acabam desenvolvendo insuficiência renal e doenças cardíacas, ainda que, na maioria das vezes, alcancem a idade adulta. A insuficiência renal pode provocar hipertensão arterial, que pode causar acidente vascular cerebral.