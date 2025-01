Distúrbios peroxissomais

A adrenoleucodistrofia ligada ao cromossomo X é o distúrbio peroxissomal mais comum. Ela afeta principalmente o cérebro, a medula espinhal e as glândulas adrenais. Como o gene defeituoso está no cromossomo X (um dos cromossomos sexuais), o distúrbio ocorre quase que exclusivamente em meninos (consulte a figura Distúrbios recessivos ligados ao X).

A forma cerebral da adrenoleucodistrofia ligada ao X ocorre entre 4 e 8 anos de idade. Os sintomas apresentados pela criança incluem problemas de atenção que, com o passar do tempo, progridem até problemas comportamentais graves, além de demência e problemas de visão, de audição e motores. Essa forma causa incapacitação total e morte alguns anos depois de o diagnóstico ter sido feito. Também foram diagnosticadas formas cerebrais mais leves que acometem adolescentes e adultos.

A adrenomieloneuropatia (AMN) é uma forma mais leve da adrenoleucodistrofia ligada ao X que ocorre na terceira ou quarta década de vida. Os sintomas incluem rigidez, fraqueza e dor nas pernas que pioram progressivamente com o passar do tempo. Os problemas nos nervos fazem com que o esfíncter urinário (o anel de músculo que mantém a urina dentro da bexiga até o momento de urinar) e os órgãos sexuais parem de funcionar corretamente. Algumas dessas pessoas também apresentam sintomas da forma cerebral.

A pessoa com qualquer forma de adrenoleucodistrofia ligada ao X pode também apresentar hipoatividade das glândulas adrenais (as glândulas nos rins que secretam hormônios). Algumas pessoas desenvolvem insuficiência adrenal (doença de Addison), mas não têm problemas no cérebro nem na medula espinhal.

A adrenoleucodistrofia ligada ao X é diagnosticada por meio de um exame de ressonância magnética (RM) do cérebro e exames de sangue para tentar detectar a presença de determinados ácidos graxos. O diagnóstico é confirmado por sequenciamento genético. Exames genéticos, que são utilizados para determinar se o casal tem um risco maior de ter um bebê com um distúrbio genético hereditário, também estão disponíveis.

Um transplante de medula óssea ou um transplante de células-tronco pode ajudar algumas pessoas. Corticosteroides são administrados a pessoas que apresentam problemas nas glândulas adrenais.